إمساكية شهر رمضان2022/1443.. تعرف على مواعيد الإفطار وعدد ساعات الصيام

اقترب موعد شهر رمضان المعظم، حيث يحرص الناس على معرفة إمساكية شهر رمضان 2022- 1443، من مواعيد الإفطار والسحور ومواقيت الصلاة وعدد ساعات الصيام للتقرب من الله عز وجل في هذه الأيام المفترجة ومعرفة موعد آذان المغرب للتقرب إلى الله بالدعاء وقراءة القرأن.

وبدأ الناس يبحثون عن موعد شهر رمضان، ووفقا للحسابات الفلكية فمن المنتظر أنه يتبقى على شهر رمضان 6 أيام، ليحل في يوم السبت الموافق 2 من إبريل لعام 2022.

وأكدت الحسابات الفلكية ن هلال شهر رمضان يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران، وذلك يوم الجمعة 29 من شعبان لعام 1443 هجريا الموافق 1 أبريل عام 2022 وهو يوم الرؤية.



ومن المنتظر أن تكون غرة شهر رمضان المعظم 1443 يوم السبت 2 أبريل عام 2022، وبذلك يتبقى 6 أيام على الشهر المعظم.

وإليكم صورة إمساكية شهر رمضان2022/1443 للتعرف على مواعيد الإفطار وعدد ساعات الصيام

ومن المقرر أن تكون عدد ساعات الصيام 14 ساعة بداية من شهر رمضان وحتى يوم الجمعة 22 إبريل الموافق 21 رمضان.

وتكون عدد ساعت الصيام 15 ساعة بداية من السبت 23 إبريل و22 رمضان وحتى نهاية شهر رمضان الموافق الأحد 1 مايو الموافق 30 رمضان، كما تكون مواقيت الصلاة حسب فرق التوقيت في جميع محافظات الجمهورية.

أفضل الأدعية لاستقبال شهر رمضان

اللهم بلغنا رمضان وأعنا على الصيام والصلاة والقيام وقراءة القرآن.

اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، والمسارعة إلى ما تحب وترضى، والعافية المجللة، والرزق الواسع، ودفع الأسقام

- اللهم ارزقني صيامه وقيامه وتلاوة القرآن فيه، اللهم سلمه لنا وتسلمه منا وسلمنا فيه وقد عفوت عنا وغفرت لنا ورحمتنا.

- اللهم بلغنا رمضان واجعل لنا نصيبًا من كل خير تنزل فيه، بجودك الأجودين وأذقني فيه حلاوة ذكرك، وأداء شكرك واحفظنا فيه بحفظ يا أرحم الراحمين.