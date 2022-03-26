الذهب يحقق ثالث مكسب أسبوعي





حقق الذهب أمس مكاسب أسبوعية للمرة الثالثة خلال أربعة أسابيع، إذ أدى عدم إحراز تقدم ملموس في محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا إلى ارتفاع سعر المعدن النفيس، الذي يعد ملاذا آمنا، على الرغم من ارتفاع عوائد السندات الأمريكية على خلفية المخاوف من إجراءات تشديد السياسة النقدية، التي أثرت في جاذبية السبائك.



وبحسب "رويترز"، استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1958.41 دولار للأوقية خلال التعاملات أمس، ليحوم قرب أعلى مستوى في أكثر من أسبوع، الذي بلغه في الجلسة السابقة، مرتفعا نحو 2 في المائة حتى الآن هذا الأسبوع، فيما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 في المائة إلى 1958.70 دولار.



وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمس: إن الأوكرانيين "بحاجة إلى تحقيق السلام"، ووقف القصف الروسي، الذي أجبر الملايين على الفرار إلى دول مثل بولندا.



ورفع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي تكاليف الاقتراض بمقدار 25 نقطة أساس في 16 آذار (مارس)، ومنذ ذلك الحين أشار كبار صانعي السياسات في البنك المركزي إلى نهج أكثر صرامة لتشديد السياسة النقدية هذا العام لمحاربة التضخم المتزايد. وارتفعت أسعار الفضة في المعاملات الفورية 0.4 في المائة إلى 25.60 دولار للأوقية، بينما صعد البلاتين 0.6 في المائة إلى 1026.67 دولار، واستقر البلاديوم عند 2525.01 دولار.