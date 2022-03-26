التعليم تكشف موعد امتحانات الدبلومات الفنية 2022

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن موعد امتحانات الدبلومات الفنية لعام 2022، وموعد انتهائها، فمن المقرر أن تبدأ وتنتهي قبل امتحانات الثانوية العامة هذا العام.

موعد امتحانات الدبلومات الفنية

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن امتحانات شهادة الدبلومات الفنية للعام الدراسي الجارى 2022 تبدأ 28 مايو المقبل.

موعد نتهاء امتحانات الدبلومات الفنية

ومن المنتظر أن تنتهي امتحانات الدبلومات الفنية هذا العام في يوم 9 يونيو المقبل، قبل الثانوية العامة المقرر انطلاقها في 11 يونيو المقبل وفق ما تم الإعلان عنه فى الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجاري.



التعليم تعلن جداول امتحانات الدبلومات الفنية

ومن جهتها، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن جداول امتحانات الدبلومات الفنية 2022 لجميع الشعب على أن تبدأ الاختبارات 28 مايو المقبل.



التعليم توجه خطابا للمديريات التعليمية بشأن امتحانات الدبلومات

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا للمديريات التعليمية استعدادا لعقد امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي الحالي 2022، بشأن وضع أسئلة الامتحانات لجميع التخصصات للفني الصناعي، وتسليمها للمطبعة السرية.

كما وجهت الوزارة مديري التعليم الفني بضرورة التنبيه علي جميع الموجهين المكلفين بوضع امتحانات الدبلومات الفنية الصناعية لعام 2022، بالتواجد بالمطبعة السرية للتعليم الفني بالقاهرة لتسليم الإمتحانات لجميع التخصصات طبقا ًللمواعيد الموحدة.



وطالبت الوزارة، الموجهون بوضع امتحانات الدبلومات الفنية الصناعية لعام 2022، بالتواجد في مقر المطبعة السرية في الثامنة صباحًا.

وحددت وزارة التربية والتعليم، مواعيد تسليم الإمتحانات لجميع التخصصات للمطبعة السرية على النحو التالي:

الثلاثاء 22 مارس 2022 تخصص الصناعات البحرية والزخرفية

الاربعاء 23 مارس 2022 تخصص الصناعات المعمارية

الخميس 24 مارس 2022 تخصص المركبات

السبت 26 مارس 2022 تخصص الصناعات النسجية

الأحد 27 مارس 2022 تخصص التبريد والصناعات المعدنية

الاثنين 28 مارس 2022 تخصص الملابس التريكو

الثلاثاء 29 مارس 2022 تخصص الإلكترونيات

الاربعاء 30 مارس 2022 تخصص الصناعات الميكانيكية

الخميس 31 مارس 2022 تخصص الصناعات الخشبية

السبت الموافق 2 أبريل 2022 تخصص الصناعات الكهربائية