الأنبا بولس يترأس اليوم أول قداس في كنيسة الملاك الجديدة بكندا

يصلي الأنبا بولس أسقف العمران، أسقف إيبارشية أوتاوا ومونتريال وشرق كندا، مساء اليوم، في تمام الساعة السابعة، صلاة عشية.

كما يصلي نيافته أول قداس إلهي في الكنيسة الجديد، كنيسة الملاك ميخائيل والشهيد العظيم مرقوريوس أبي سفين في لافال كندا، غدا الأحد، في تمام الساعة الثامنة صباحا.

ويقوم بخدمة عشية والقداس الإلهي، مع أبونا الأسقف جزيل الاحترام نيافة الأنبا بولس “أسقف العمران”، أبونا الحبيب والغالي “الأب الحنون” أبونا ميخائيل عطية، ملاك كنيسة الملاك والقديس أبي سيفين، وأبونا الحبيب والغالي “الراهب المنير” القمص موسي البراموسي، كاهن كنيسة الملاك والقديس أبي سيفين والمشرف المسؤول عن ترينتي سنتر في فال دي بوا.

وتعتبر الكنيسة الجديدة، حلما عظيما، انتظره شعب لافال ومونتريال منذ أكثر من 20 عاما، وبفضل رعاية وتدبير وبصيرة أبونا الأسقف جزيل الاحترام الأنبا بولس، وأبوة وتعب صلوات أبونا الحبيب ميخائيل عطية ملاك كنيسة الملاك وأبي سيفين، وأبوة وتعب وصلوات أبونا الحبيب “الراهب المنير” القمص موسي البراموسي، كاهن الكنيسة والمشرف علي ترينتي سنتر، وتعب وصلوات وتعضيد وتبرعات كل الشعب من مختلف الأعمار لشعب في لافال ومونتريال علي مدار سنوات طويلة، تحول هذا الحلم إلي كنيسة عظيمة تري النور وتحتضن أبنائها وبناتها وعائلاتها من مختلف الأعمار، برعاية وبصيرة وتدبير وتعب نيافة الحبر الجليل أبينا الحبيب والمكرم الأنبا بولس “أسقف العمران” أسقف إيبارشية أوتاوا ومونتريال وشرق كندا.

هذا وتتم الصلاة في “بيزمنت الكنيسة”، الذي تم الانتهاء من تشطيبه كلية. ويبقي الدور الرئيسي “الأول” للكنيسة، والتي لا تزال عمليات التشطيب جارية فيه.