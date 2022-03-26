انهيار أجزاء من عقار قديم بالإسكندرية

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العقار المنهار
العقار المنهار
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شهدت منطقة اللبان التابعة لحى الجمرك بالإسكندرية اليوم السبت  انهيار أجزاء من عقار خالٍ من السكان، دون إصابات بين المواطنين وتم وضع حواجز حديدية أسفل العقار.

كانت غرفة عمليات حى الجمرك بالإسكندرية تلقت بلاغا يفيد بسقوط أجزاء من العقار رقم 12 شارع علي بك الكبير اللبان  وتبين أنه عقار قديم خال من السكان وعلي الفور وقام الحى بالانتقال إلى موقع العقار.

 

وتم وضع حواجز حديدية  حول العقار ومنع المارة من الاقتراب، مع رفع الأنقاض من الطريق أمام المارة والعرض علي لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بالحي لكتابة تقرير عن حالة العقار.

 

 

 

انهيار أجزاء من عقار حى الجمرك بالإسكندرية منطقة اللبان

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