موعد مباراة مصر والسنغال القادمة فى تصفيات المونديال والقنوات الناقلة

مباراة مصر والسنغال، نجح المنتخب الوطني المصري، في خطف فوز ثمين، أمام نظيره السنغال، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بين المنتخبين أمس، على في ذهاب الدور الفاصل بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

مباراة مصر والسنغال

واستضاف ستاد القاهرة الدولي، مباراة مصر والسنغال وسط حضور جماهيري تجاوز الـ65 ألف متفرج، والتي انتهت بفوز الفراعنة، ووضع قدم في المونديال.

مباراة مصر والسنغال القادمة

ومن المقرر أن تُلعب مباراة العودة بين مصر والسنغال في إياب المرحلة النهائية من التصفيات، يوم الثلاثاء المقبل، في العاصمة السنالية داكار.

هدف مباراة مباراة مصر والسنغال

وسجل محمد صلاح هدف مباراة مصر والسنغال الويحد في أولى دقائق الشوط الأول بعد تمريرة مثالية من اللاعب عمرو السولية، وتصطدم بالعارضة ويضعها مدافع أسود التيرانجا في مرمى ميندي.

موعد مباراة مصر والسنغال في تصفيات كأس العالم

وتنطلق مباراة مصر والسنغال يوم الثلاثاء المقبل في تمام السابعة مساء بتوقيت القاهرة الثامنة بتوقيت المملكة العربية السعودية، التاسعة بوقيت الإمارات، فى العاصمة السنغالية داكار.

القنوات الناقلة لمباراة مصر والسنغال

وأعلنت مجموعة قنوات بي أون تايم سبورتس الرياضية عن نقل مباراة مصر والسنغال عبر ON TIME SPORTS 1 وON TIME SPORTS 2، أون تايم سبورتس 1، وأون تايم سبورتس 2.