سعر الذهب اليوم السبت 26-3-2022 في الأسوق المحلية والعالمية

سجل سعر الذهب اليوم السبت، الموافق الـ26 من مارس 2022، ارتفاعا بنحو 15 جنيهات خلال التعاملات مقارنة بتعاملات أمس.

سعر الذهب اليوم

وتراجع سعر الذهبمتأثرا بتراجع سعر الدولار يوم الخميس الماضي، بنحو 4 قروش في البنك الأهلي، ليسجل 18.28 جنيه للشراء، و18.38 جنيه للبيع.

سعر الذهب في السوق المحلي

وشهد سعر الذهب قفزة كبيرة في الأسواق المحلية خلال الأسابيع الماضية، متأثرا بسعر المعدن عالميا، بسبب التوترات التي يشهدها العالم، وعلى رأسها الأزمة الروسية الأوكرانية.

سعر الذهب اليوم السبت 26-3-2022

سعر الذهب عيار 14

ارتفع أسعار الذهب عيار 14 إلى 660 جنيها للجرام.

سعر الذهب عيار 18

وسجل سعر الذهب عيار 18 ارتفاعا إلى 848 جنيها للجرام.

سعر الذهب عيار 21

وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 990 جنيها للجرام.

سعر الذهب عيار 24

ووصل سعر الذهب عيار 24 إلى 1131 جنيها للجرام.

سعر الذهب على المستوى العالمي

وبلغ سعر الذهب عالميا 1957.6 دولار للأوقية بنسبة 0.23% في نهاية تعاملات أمس، حسب بيانات CNBC.