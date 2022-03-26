إنشاء محطة وسيطة لجمع المخلفات بالمطرية شرق القاهرة

أخبار مصر
صورة من الحدث
صورة من الحدث
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أنشأت محافظة القاهرة محطة وسيطة لجمع المخلفات بحى المطرية، بالقرب من أرض المزرعة، وذلك من خلال شركة النظافة المسئولة عن نظافة أحياء شرق القاهرة "انفيروماستر"، ضمن منظومة النظافة الجديدة التي تم تطبيقها على كافة الأحياء بالعاصمة.

وتم إنشاء المحطة الوسيطة على مساحة 1500 متر وتخدم مناطق السلام والمطرية والمرج، وتستوعب المحطة الجديدة 1200 طن مخلفات، وتعمل بعدد 2 لودر و12 قلاب حمولة 22 طن وعدد 4 شاحنة حمولة 45 طن.

وتعتمد منظومة النظافة بالقاهرة على الجمع من المنازل، بحيث يمر عامل جمع القمامة يوميا على الوحدات السكنية لنقل كيس المخلفات للمقالب، حتى لا يلجأ المواطن لإلقاء المخلفات بالشارع أو صناديق القمامة.

حي المطرية محافظة القاهرة الوحدات السكنية منظومة النظافة جمع القمامة المحطة الجديدة إلقاء المخلفات المحطة الوسيطة وحدات السكنية منظومة النظافة الجديدة

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