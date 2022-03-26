غدا.. انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بأسوان

محافظات
غدا ….إنطلاق الحملة
غدا ….إنطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال
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 تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الأستعدادات الخاصة بالحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال "بالمجان"، والتي تنفذها مديرية الصحة على مدار 4 أيام في الفترة من 27 إلى 30  مارس الجاري لتطعيم الأطفال في المرحلة العمرية من عمر يوم حتى 5 أعوام.

 ووجه محافظ أسوان الأجهزة التنفيذية بالتنويه والإعلان عن الحملة مع تحفيز المجتمع المحلي والأوقاف والكنيسة للتعاون مع الحملة وتطعيم جميع الأطفال المستهدفين على مستوى المراكز والمدن والقري، مكلفًا رؤساء المراكز والمدن بمتابعة أعمال الحملة بالتنسيق مع الإدارات والوحدات الصحية وتقديم كافة أوجه الدعم لفرق التطعيم بالحملة.

ومن جانبه أكد الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان بأن  فرق التطعيم ستجوب كافة المراكز والمدن والقري والنجوع حيث ستتحرك من منزل لمنزل للوصول للنتائج المستهدفة، موضحًا بأن الحملة تستهدف تطعيم عدد 254 ألف و178 طفل علي مستوي محافظة أسوان بواسطة  1345 فرقة متحركة وثابتة متمثلة في مكاتب الصحة والوحدات الصحية والمراكز الطبية على مستوى محافظة أسوان.

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