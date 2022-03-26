تعرف على التفاصيل.. "الإسكان" تعلن فتح باب الحجز لوحدات مشروع "جنة"

أعلنت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن فتح باب حجز الوحدات السكنية المطروحة للتسليم الفوري في مشروع جنة ضمن إعلان المواطنين متوسطي الدخل غدًا الأحد27 مارس في تمام الساعة التاسعة صباحًا، على أن يتم غلق باب الحجز يوم الاثنين 28 مارس في تمام الساعة 12 من منتصف الليل، وذلك عبر الموقع الإلكتروني للصندوق https://nch.shmff.gov.eg.

وأوضحت مي عبد الحميد أنه يسمح فقط للمواطنين الذين قاموا بدفع مقدمات جدية الحجز الخاصة بمشروع جنة ورفعوا مستنداتهم الدخول عبر الموقع الإلكتروني، ولن يسمح بذلك للمواطنين المتقدمين على مشروعي سكن مصر ودار مصر.

وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إلى أن الخطوات الخاصة بحجز الوحدة السكنية محدودة وسريعة، حيث يجب على المواطن الدخول على الموقع الإلكتروني للصندوق https://nch.shmff.gov.eg ثم إدخال الرقم القومي للمستخدم والرقم السري له، وتأكيد أنه مستخدم حقيقي وليس دخول وهمي Captcha، ثم يقوم المواطن بكتابة كود الوحدة الخاصة به ثم الضغط على إرسال ثم تظهر رسالة له باختيار الوحدة الراغب بها.

وأضافت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أنه في حالة عدم قدرة المواطن الدخول على الموقع الإلكتروني يجب عليه تحديث الصفحة Refresh بصورة مستمرة عبر الصغط على Ctrl+f5 أو الضغط على f5، حتى يستطيع المواطن الدخول إلى الموقع بصورة أسرع وذلك ضمن عملية إتاحة الدخول إلى الموقع بصورة أكثر تنظيمًا.

ونوهت إلى ضرورة عدم استخدام المواطن لأكثر من جهاز أثناء عملية الدخول إلى الموقع الإلكتروني وحجز الوحدة السكنية، حيث وصل معدل دخول الأفراد إلى الموقع الإلكتروني إلى 6500 مواطن في الثانية، وهو معدل ضخم جدا يؤدي للضغط الشديد على السيرفرات الموجودة بالموقع.

وأكدت مي عبد الحميد أن كافة القنوات الاتصالية التابعة للصندوق تعمل بصورة مستمرة ودائمة لتلقي شكاوى واستفسارات المواطنين حول عملية الحجز والمعوقات التي تواجههم، بهدف الرد على استفساراتهم أولا بأول بما يتماشى مع سياسة الصندوق بضرورة تقديم أفضل خدمة للمواطنين.

وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إلى أن المواطنين يمكنهم معرفة المزيد من التفاصيل من خلال الاطلاع على الفيديو الخاص بطريقة الحجز عبر الرابط التالي: https://www.youtube.com/watch?v=YNRJon0LdvE، وعبر متابعة الصفحة الرسمية لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على موقع الفيسبوك من خلال الرابط التالي: http://www.facebook.com/shmffeg، والصفحة الرسمية على موقع يوتيوب من خلال الرابط التالي: https://www.youtube.com/shmffeg، والصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع تويتر عبر الرابط www.twitter.com/shmffeg، والصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع انستجرام عبر الرابط www.instagram.com/shmffeg، وكذا الموقع الإلكتروني للصندوق www.shmff.gov.eg، أو من خلال الاتصال على الأرقام الهاتفية الخاصة بمركز اتصالات خدمة عملاء الصندوق على أرقام: 5999 أو 5777 أو 1188 من أي تليفون محمول، ورقم 090071117 من أي خط أرضي من الساعة 9 صباحًا: 6 مساءً طوال أيام الأسبوع، عدا يومي الجمعة والسبت، أو من خلال التوجه لأي مركز من مراكز خدمة العملاء بأجهزة المدن مديريات الإسكان.