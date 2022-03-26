رئيس قضايا الدولة ينعي رجائي عطية

نعي المستشار حسين مصطفى فتحي رئيس قضايا الدولة والمستشارون أعضاء المجلس الأعلى للهيئة، وجميع مستشاري الهيئة بخالص الحزن والأسى الأستاذ رجائي عطيه نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، الذي وافته المنية صباح اليوم.

وقال رئيس قضايا الدولة: نسأل المولى عز وجل أن يتغمده واسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان ولأسرته ونقابة المحامين والسادة المحامين خالص العزاء.

صرح بذلك المستشار سامح سيد نائب رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.