بحضور ١٧٠٠ شاب.. محافظ الجيزة يفتتح فعاليات الملتقي التوظيفي

حرص اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة علي حضور فعاليات ملتقى توظيف الشباب، الذي اقيم اليوم بمدرسة حسام الدين بشارع العشرين بحي بولاق الدكرور وتقدم خلاله ١٧٠٠ شاب وفتاه للحصول علي فرص عمل من ضمن ٥ آلاف فرصة عمل اتاحها الملتقي بجميع التخصصات.

ويأتي الملتقى انطلاقا من دعم محافظة الجيزة لكافه المبادرات التي تهدف إلى تنمية المجمتع حيث جاء بالتعاون مع الاستاذ الدكتور حسام المندوة الحسيني عضو مجلس النواب وبمشاركه مديرية القوى العاملة وجهاز رعاية وتشغيل الشباب، وبمشاركة ٥٠ شركة من الشركات العامله في السوق المصري ويوفر فرص عمل للشباب حاملي جميع المؤهلات سواء عليا ومتوسطة إضافة إلى غير الحاصلين على مؤهل دراسي "دون مؤهل"، وذلك لنشر ثقافة العمل الحر في القطاع الخاص وفقا لرغبة كل شاب للعمل فى المجال الذي يريده.

وعقب افتتاح المحافظ للملتقي تفقد أروقته لمتابعه إقبال الشباب والاستماع منهم عن أبرز اهتماماتهم وآرائهم في فرص العمل المتاحه من خلال الملتقى، مؤكدًا إنه لمس جدية من قبل الشباب المتقدمين للوظائف ورغبة أكيدة فى العمل مشيرًا إلى أن الشركات والجهات المشاركه فى الملتقى تتولى تدريب الشباب على العمل وتتكفل بتنمية مهاراتهم لترقى لسوق العمل.

ورحب المحافظ بكافه المبادرات المجتمعية مؤكدًا أن المرحلة المقبلة سوف تشهد تنظيم العديد من الملتقيات لتحقيق اقصي أستفادة للمواطنين.

رافق المحافظ خلال حضوره فعاليات الملتقي هند عبد الحليم نائب المحافظ والمهندس محمود فوزي السكرتير المساعد وعبد الله نور رئيس حي بولاق وعزه وهدان رئيس جهاز رعاية وتشغيل الشباب ومحمد عيسي مديرية القوي العاملة واللواء عبد الرحمن شلش مدير مديرية الشباب والرياضة.