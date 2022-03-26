"الزراعة": تشكيل غرفة عمليات لمتابعة توريد القمح

عقد اجتماع بديوان المديرية بدمياط، اليوم السبت، بحضور السادة مديري الإدارات الفنية والادارية بالمديرية حيث تم التكليف بشأن تشكيل غرفة عمليات لمتابعة توريد القمح وكذا تشكيل اللجان على كافة المستويات لمتابعة التوريد أولا بأول ورفع كافة العوائق والعراقيل كماتم التوجيه بالتنسيق مع مديرية الأوقاف للإعلان بكافة المساجد لاهالينا مزارعي القمح للتوريد بالشون وعدم البيع للتجار وكذا التنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستيعاب كافة الأقماح المنتجة بنطاق المحافظة.

وذلك نظرا لزيادة المساحات المنزرعة بمحصول هذا الموسم حيث وصلت إلى 30170 فدان كما تنبه بعقد اجتماع للجان المشكلة للوقوف على اهم الاجراءات والإستعدادات لإستقبال موسم توريد الأقماح المحلية.

وتلى الاجتماع المرور على زراعات القمح بنواحى المحافظة للإطمئان على حالتها والتواصل مع أهالينا المزارعين وتوعيتهم بضرورة التوجه لتوريد الأقماح المحلية للشون وعدم البيع مع التجار حيث تم التنسيق مع كافة الجهات ذات الصلة للإستعداد لازالة كافة العقبات أمام عملية التوريد واتخاذ التدابير اللازمة لضمان التيسير على المزارعين خلال عملية التوريد ورفع كافة المعوقات والعراقيل من خلال غرفة العمليات واللجان المشكلة بهذا الشأن على كافة المستويات.