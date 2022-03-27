أسعار الذهب فى مصر اليوم الأحد 27 مارس 2022

الاقتصاد
بوابة الفجر
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سجلت أسعار الذهب فى مصر، اليوم الأحد 27 مارس 2022، نفس معدلات إغلاق أمس، على تراجع بمقدار 13 جنيهًا، متأثرا بتعاملات البورصة العالمية التي سجلت نحو 1950 دولارا للأوقية، رغم تراجع  سعر الدولار أمام الجنيه المصري.

 

سعر الذهب اليوم في مصر


سجلت أسعار الذهب عيار 14 نحو 660 جنيهًا.

وسجلت أسعار الذهب عيار 18 نحو 848 جنيهًا.

كما سجلت أسعار الذهب عيار 21 نحو  990 جنيهًا.

فيما سجلت أسعار الذهب عيار 24 نحو 1131 جنيهًا.

سجل سعر الجنيه الذهب وزن 8 جرامات نحو 7970 جنيهًا.

سجلت  أسعار الذهب نحو 1950 دولارا، بعد ما حقق ارتفاعا خلال بداية الأسبوع مدعومة بالإقبال على الملاذ الآمن في الوقت الذي لم تظهر فيه أي علامات على تراجع الأزمة الأوكرانية على الرغم من أن خطة مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي لتطبيق إجراءات جريئة لمكافحة التضخم أدت إلى الحد من مكاسب الذهب

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