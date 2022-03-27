أسعار العملات العربية اليوم الأحد 27-3-2022 بالبنوك

الاقتصاد
بوابة الفجر
Advertisements

استقرت أسعار العملات العربية اليوم الأحد 27-3-2022 بالبنوك العاملة في مصر أمام الجنيه المصري، حيث استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري عند سعر 18.28 جنيه للشراء، و18.38 جنيه للبيع، ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:


سعر الريال السعودى اليوم
ثبت سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، عند سعر 4.88 جنيه للشراء، و4.89 جنيه للبيع، طبقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر الدينار الكويتى اليوم
استقر سعر صرف الدينار الكويتى اليوم أمام الجنيه المصرى، 57.82 جنيه للشراء، و60.45 جنيه للبيع، وهذه الأسعار طبقًا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

 

 

ads
ads
Advertisements

الأكثر قراءة

عاجل..  تغريم اليوتيوبر أحمد حسن 20 ألف جنيه بتهمة التحرش بفتاة 

الأرصاد تحذر من طقس غد الاثنين بسبب هذه الظاهرة

وزارتا الهجرة والتعليم العالي: 102 طالب من العائدين من أوكرانيا لم يستوفوا شروط المواد المؤهلة للتخصص

عاجل.. الحبس 4 سنوات وكفالة مالية 105 آلاف جنيه لمستريحة كرداسة

بالأسماء.. براءة 3 وسنة مع الإيقاف لـ6 آخرين في آخر قضية لـ رجائي عطية (تفاصيل)

دورتموند ينتظر هالاند الحاسم

الأهلي يبحث عن بديل "الدبابة"

محمد صلاح يفاجئ ثلاثي المنتخب قبل موقعة السنغال