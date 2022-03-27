استقرت أسعار العملات العربية اليوم الأحد 27-3-2022 بالبنوك العاملة في مصر أمام الجنيه المصري، حيث استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري عند سعر 18.28 جنيه للشراء، و18.38 جنيه للبيع، ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:



سعر الريال السعودى اليوم

ثبت سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، عند سعر 4.88 جنيه للشراء، و4.89 جنيه للبيع، طبقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر الدينار الكويتى اليوم

استقر سعر صرف الدينار الكويتى اليوم أمام الجنيه المصرى، 57.82 جنيه للشراء، و60.45 جنيه للبيع، وهذه الأسعار طبقًا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.