أسعار الأسمنت اليوم الأحد 27-3-2022 في الأسواق

الاقتصاد
بوابة الفجر
Advertisements

استقرت أسعار الأسمنت اليوم الأحد 27-3-2022 في السوق المحلية وذلك بعد ارتفاعها بشكل كبير متأثرة بسعر الدولار مقابل الجنيه، وبقرار البنك المركزي برفع الفائدة بنسبة 1%، وتحرير سعر صرف الدولار، حيث وصل سعر طن الأسمنت إلى 1950 جنيها للمستهلك.

أسعار الأسمنت اليوم

سعر طن الأسمنت بورتلاندي لأرض المصنع بنحو 1700 جنيه للطن، فيما سجل أقصى سعر للمستهلك نحو 1950 جنيها.

وجاء سعر أسمنت المقاوم المعبأ في أقصى سعر له من أرض المصنع بنحو 1900 جنيه للطن، ليبلغ أقصى سعر للمستهلك نحو 2150 جنيها.

وسجل سعر طن أسمنت «لافارج» في السوق نحو 1695 جنيها للبيع من أرض المصنع، ونحو 1800 جنيه للمستهلك.

وقال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، إن خفض قيمة الجنيه أثر سلبًا على أسعار مواد البناء وعمل على زيادة الأسعار في السوق المحلية.

ads
ads
Advertisements

الأكثر قراءة

عاجل..  تغريم اليوتيوبر أحمد حسن 20 ألف جنيه بتهمة التحرش بفتاة 

الأرصاد تحذر من طقس غد الاثنين بسبب هذه الظاهرة

وزارتا الهجرة والتعليم العالي: 102 طالب من العائدين من أوكرانيا لم يستوفوا شروط المواد المؤهلة للتخصص

عاجل.. الحبس 4 سنوات وكفالة مالية 105 آلاف جنيه لمستريحة كرداسة

بالأسماء.. براءة 3 وسنة مع الإيقاف لـ6 آخرين في آخر قضية لـ رجائي عطية (تفاصيل)

دورتموند ينتظر هالاند الحاسم

الأهلي يبحث عن بديل "الدبابة"

محمد صلاح يفاجئ ثلاثي المنتخب قبل موقعة السنغال