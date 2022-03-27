"شبورة ورياح".. تفاصيل حالة الطقس اليوم الأحد الموافق 27-3-2022

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس اليوم الأحد الموافق 27-3-2022، مشيرة إلى ن البلاد يسودها ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة وتسجل القاهرة 23 درجة.

تفاصيل حالة الطقس اليوم

وعن تفاصيل حالة الطقس اليوم، توقعت الأرصاد الجوية تعرض معظم أنحاء الجمهورية لطقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا.

طقس اليوم معتدل على السواحل الشمالية

وأكدت الأرصاد الجوية أنه يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية والوجه البحري، بينما يميل الطقس للحرارة على جنوب الصعيد.

طقس اليوم.. شبورة مائية على الطرق

وقالت لهيئة العامة للأرصاد، أن اليوم يشهد شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة.

طقس اليوم.. نشاط للرياح

وتوقعت الأرصاد الجوية تعرض لبلاد لنشاط رياح على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد.



درجات الحرارة المتوقعة اليوم

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد تسجل القاهرة العظمى 23 درجة والصغرى 11 درجة، بينما تسجل الإسكندرية العظمى 19 والصغرى 12 درجات، فيما تصل درجات الحرارة في مطروح العظمى 18 درجة والصغرى 12 درجة، وعن سوهاج تصل العظمى لـ 27 درجة والصغرى 12 درجات، أما قنا تسجل العظمى 28 درجة وتسجل الصغرى 12 درجات، بينما أسوان تسجل العظمى 30 درجة بينما تسجل الصغرى 14 درجة، وتصل درجات الحرارة في سانت كاترين العظمى 17 درجات والصغرى 03.