إمساكية رمضان.. تعرف على موعد أذان المغرب خلال شهر رمضان 2022

ازداد البحث من جانب المسلمين في الفترة الأخيرة عن إمساكية رمضان 2022، لمعرفة موعد أذان المغرب طوال الشهر المعظم، المقرر أن يبدأ يوم 2-4-2022، وفقا للحسبات الفلكية.

وبدأ الناس يبحثون عن موعد آذان المغرب وإليكم في السطور التالية موعد أذان المغرب طوال شهر رمضان وعلى المقيمين خارج القاهرة في المحافظات مراعاة فرق التوقيت.

موعد أذان المغرب خلال شهر رمضان 2022

السبت 2 أبريل الموافق 1 رمضان ستكون صلاة المغرب 6:14

الأحد 3 أبريل الموافق 2 رمضان ستكون صلاة المغرب 6:15

الاثنين 4 أبريل الموافق 3 رمضان ستكون صلاة المغرب 6:15

الثلاثاء 5 أبريل الموافق 4 رمضان ستكون صلاة المغرب 6:16

الأربعاء 6 أبريل الموافق 5 رمضان صلاة المغرب 6:17

الخميس 7 أبريل الموافق 6 رمضان صلاة المغرب 6:17

لجمعة 8 أبريل الموافق 7 رمضان صلاة المغرب 6:18

السبت 9 أبريل الموافق 8 رمضان صلاة المغرب 6:18

الأحد 10 أبريل الموافق 9 رمضان صلاة المغرب 6:19

الإثنين 11 أبريل الموافق 10 رمضان صلاة المغرب 6:20

الثلاثاء 12 أبريل الموافق 11 رمضان صلاة المغرب 6:20

الأربعاء 13 أبريل الموافق 12 رمضان صلاة المغرب 6:21

الخميس 14 أبريل الموافق 13 رمضان صلاة المغرب 6:22

الجمعة 15 أبريل الموافق 14 رمضان صلاة المغرب 6:22

السبت 16 أبريل الموافق 15 رمضان صلاة المغرب 6:23

الأحد 17 أبريل الموافق 16 رمضان صلاة المغرب 6:23

الإثنين 18 أبريل الموافق 17 رمضان صلاة المغرب 6:24

الثلاثاء 19 أبريل الموافق 18 رمضان صلاة المغرب 6:25

الأربعاء 20 أبريل الموافق 19 رمضان صلاة المغرب 6:25

الخميس 21 أبريل الموافق 20 رمضان صلاة المغرب 6:26

الجمعة 22 أبريل الموافق 21 رمضان صلاة المغرب 6:27

السبت 23 أبريل الموافق 22 رمضان صلاة المغرب 6:27

الأحد 24 أبريل الموافق 23 رمضان صلاة المغرب 6:28

الإثنين 25 أبريل الموافق 24 رمضان صلاة المغرب 6:28

الثلاثاء 26 أبريل الموافق 25 رمضان صلاة المغرب 6:29

الأربعاء 27 أبريل الموافق 26 رمضان صلاة المغرب 6:30

الخميس 28 أبريل الموافق 27 رمضان صلاة المغرب 6:30

الجمعة 29 أبريل الموافق 28 رمضان صلاة المغرب 6:31

السبت 30 أبريل الموافق 29 رمضان صلاة المغرب 6:32

الأحد 1 مايو الموافق 30 رمضان صلاة المغرب 6:32