الأرجنتين يفوز على فنزويلا ويتأهل لمونديال قطر وقرب اعتزال ميسي

أثار اللاعب ليونيل ميسي قائد الأرجنتين الجدل، بعدما حقق منتخب بلاده فوزا كبيرا على فنزويلا، ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2022.

فوز الأرجنتين

وفاز الأرجنتين على نظيره الفنزويلي، في المباراة التي جمعت بين المنتخبين فجر أمس السبت، ضمن مباريات تصفيات كوبا أمريكا المؤهلة لمونديال 2022 المقام في قطر.

هل يعتزل ميسي اللعب مع الأرجنتين

وألمح ميسي المتوج بالكرة الذهبية في 7 مناسبات وصاحب الرقم القياسي للجائزة، إلى إمكانية اعتزاله اللعب مع الأرجنتين خلال مأس العالم بقطر، بعد الفوز على فنزويلا.

مساهمات ميسي مع الأرجنتين

وساهم ميسي في تحقيق منتخب بلاده الأرجنتين الفوز على فنزويلا بتسجيله الهدف الثالث في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة 14 بتصفيات كوبا المؤهلة لكأس العالم، والتي لعبت على ملعب "لابوموبونيرا".

تأهل الأرجنتين

واحتل الأرجنتين المركز الثاني في ترتيب التصفيات برصيد 38 نقطة، بفارق 4 نقاط عن منتخب البرازيل صاحب الصدارة، ليضمن المنتخبان التأهل سويا للمونديال.

اعتزال ميسي مع الأرجنتين

وأكد ميسي عدم علمه بما ستحمله الأيام المقبلة وما سيفعله بعد بطولة كأس العالم 2022 والتي تستضيفها قطر مضيفًا: "سأعيد تقييم الأمور".

ميسي وقميص الأرجنتين

وأعرب ميسي صاحب الـ34 عاما، عن سعادته بارتداء قميص منتخب الأرجنتين والحصول على بطولة موجها الشكر لكل زملائه ومن ساعدوه على تحقيق هذا اللقب.

الأرجنتين وميسي

وأوضح ميسي أن ما يفكر به الآن هو فوز منتخبه الأرجنتين على كولومبيا يوم الثلاثاء المقبل ثم المباريات الدولية في يونيو وسبتمبر، آملا أن تسير الأمور على أفضل وجه ممكن، وتابع: "بالتأكيد بعد كأس العالم ستتغير أشياء كثيرة".