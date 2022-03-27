سعر اليورو اليوم الأحد 27-3-2022 بالبنوك

الاقتصاد
بوابة الفجر
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ارتفع سعر اليورو ارتفاعا طفيفا أمام الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم الأحد 27-3-2022، بالبنوك العاملة فى مصر، مسجلًا فى البنك الأهلى سعر 20.07 جنيه للشراء، و20.28 للبيع، مقابل سعره الخميس كان بـ20.04 جنيه للشراء، و20.24 للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 20.02 جنيه للشراء، و20.25 للبيع، أما فى البنك المركزى المصرى سجل 20.04 جنيه للشراء، و20.16 جنيه للبيع.

 

سجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:
سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى
20.04 جنيه للشراء.

20.16 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى
20.07 جنيه للشراء.

20.28 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك مصر
20.07 جنيه للشراء.

20.28 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية
20.02 جنيه للشراء.

20.25 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة
20.04 جنيه للشراء.

20.23 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib
20.04 جنيه للشراء.

20.25 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
20.08 جنيه للشراء.

20.30 جنيه للبيع

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