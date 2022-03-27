سبب إلغاء حفل شيماء المغربي في جامعة أسيوط

تصدرت المطربة شيماء المغربي اليوم الأحد الموافق الـ27 من مارس 2022، تريند محرك البحث الشهير جوجل، بعدما تم إلغاء حفلها بجامعة أسيوط.

حفل شيماء المغربي

واعتلت شيماء المغربي صدارة اهتمام رواد مواقع التواصل الاجتماعي، من تساءلوا عن سبب إلغاء حفلها، الذي كان مقرر له أمس السبت.

إلغاء حفل شيماء المغربي

ومن جتها أوضح الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، أن أسباب إلغاء حفل شيماء المغربي ترجع إلى بعض الأمور، والتي تتضمن أنه تقرر تخصيص قاعة الدكتور محمد رأفت محمود للمؤتمرات الكبرى كمقر للحفل بدلا من أرض المخيم الكشفي، بما يتناسب مع الأجهزة الموسيقية والصوتية المستخدمة.

سبب إلغاء حفل شيماء المغربي

وأشار الجمال إلى أنه قبل ساعة من بدء حفل شيماء المغربي تم رصد وجود أعداد كبيرة من الطلاب داخل الحرم الجامعي من الراغبين في حضور الحفل بشكل لا يتناسب مع الطاقة الاستيعابية للقاعة.

حفل شيماء المغربي والإجراءات الاحترازية

وأكد رئيس جامعة أسيوط أن الحضور خلال حفل شيماء المغربي كان سيخالف الإجراءات الاحترازية المعلنة ما يخل بالالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي المسموح بها.

إلغاء حفل شيماء المغربي لصحة وسلامة الطلاب

وقررت جامعة أسيوط إلغاء حفل شيماء المغربي حرصا على صحة وسلامة الطلاب ومنعا للتكدس أو تواجد أعداد أكبر من المتوقع لها الحضور داخل القاعة، المخصصة للحفل.

شيماء المغربي وجامعة أسيوط

ونفي الدكتور طارق الجمال ما تم تداوله عن حدوث حالات إغماء أو إصابات بين طلاب الجامعة أو الوفود المشاركة في الملتقى الذي سبق حفل شيماء المغربي مؤكدا أن الأمر لم يصل إلى حد التدافع أو التكدس وأن الطلاب كانوا متواجدين في مساحات متفرقة في محيط الحرم الجامعي.