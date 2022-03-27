أسعار الريال السعودى اليوم الأحد 27-3-2022 أمام الجنيه المصري

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أسعار الريال السعودى
أسعار الريال السعودى
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أسعار الريال السعودى من بين الموضوعات التي يزيد البحث عنها من قبل المصريين المقيمين في المملكة والمواطنين إلى جانب الوافدين من المملكة وبعض الدول العربية.

 

أسعار الريال السعودى

 

وسجلت أسعار الريال السعودى اليوم الأحد الموافق الـ27 من مارس 2022، استقرار في البنوك العاملة بمصر، حيث وصل في البنك المركزي المصري إلى 4؟86 جنيه للشراء و4.89 للبيع.

 

وترصد الفجر لمتابعيها الكرام أسعار الريال السعودى اليوم في البنوك المصرية، بالسطور التالية:

 

أسعار الريال السعودى فى البنك المركزى اليوم

 

4.86  جنيه للشراء.

4.89  جنيه للبيع.

 

أسعار الريال السعودى فى البنك الأهلى

 

4.88  جنيه للشراء.

4.89  جنيه للبيع.

 

أسعار الريال السعودى فى بنك مصر

 

4.88 جنيه للشراء.

4.90 جنيه للبيع.

 

أسعار الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

 

4.85  جنيه للشراء.

4.89  جنيه للبيع.

 

أسعار الريال السعودى فى بنك قناة السويس

 

4.84  جنيه للشراء.

4.89  جنيه للبيع.

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