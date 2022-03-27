فائض الميزان التجاري لقطر يرتفع 70% بدعم الصادرات



ارتفع فائض الميزان التجاري لدولة قطر خلال شهر فبراير الماضي بنسبة 69.5% سنويًا، بدعم زيادة الصادرات.

وحسب بيان لجهاز التخطيط والإحصاء اليوم الأحد، سجلت قطر فائضًا في الشهر الماضي بقيمة 22.41 مليار ريال، مقابل 13.22 مليار ريال في فبراير 2021.

ودعم الفائض القطري قفزت الصادرات بنسبة 54.6% إلى 31.88 مليار ريال، مقارنة بمستواها في نفس الشهر من العام السابق البالغ 20.62 مليار ريال.

ارتفعت قيمة صادرات "غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى" 41.7% إلى 18.9مليار ريال قطري، وقفزت قيمة "زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية خام" 120.3% عند 5.5 مليار ريال، كما زادت صادرات "زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير خام" 127.4% إلى 3 مليارات ريال.

وعلى صعيد الصادرات حسب دول المقصد الرئيسية، احتلت الصين الصدارة بقيمة 7.1 مليار ريال قطري، تليها اليابان بـ5.3 مليار ريال قطري، وكوريا الجنوبية بقيمة 3.7 مليار ريال قطري.

وبشأن الواردات فقد بلغت في فبراير 2022 نحو 9.47 مليار ريال، مقابل 7.39 مليار ريال بذات الشهر من العام الماضي، بنمو 28.1%.

جاءت مجموعة "سيارات وغيرها من العربات السيارة المصممة أساسا لنقل الأشخاص" على رأس قائمة الواردات السلعية بقيمة 0.5 مليار ريال مرتفعة 47.9%، وتبعتها مجموعة "عنفات نفاثة وعنفات دافعة، عنفات غازية أخرى وأجزاؤها" بـ0.4 مليار ريال قطري بزيادة 50.2%، ومجموعة "أجزاء أخر للطائرات العادية أو الطائرات العمودية" بـ0.2 مليار ريال، بنمو 6.5%.

احتلت الصين صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات قطر بقيمة 1.7 مليار ريال قطري، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بنحو 0.9 مليار ريال قطري، وتليها إيطاليا بقيمة 0.7 مليار ريال قطري.

وشهريًا، تراجعت قيمة فائض الميزان التجاري لقطر 13.5%، لانخفاض إجمالي الصادرات بـ10.3%، تزامنًا مع انخفاض الواردات بـ1.9%.