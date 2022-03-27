8.27 مليار ريال تداولات سوق الدين السعودي خلال شهرين





سجلت التداولات الشهرية في سوق الدين السعودية أدنى مستوى منذ 60 يوما، حيث بلغت في شباط (فبراير) الماضي 1.99 مليار ريال، وذلك بعد ارتفاع عوائد الخزانة الأمريكية لمستويات قياسية.

ولا تستفيد سوق الدين كثيرا من ارتفاع أسعار النفط مقارنة بسوق الأسهم، وذلك بسبب حساسية تحركات العائد للسندات الأمريكية.



وارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشرة أعوام الأسبوع الماضي ليغلق عند 2.32 في المائة لأول مرة منذ 2019، في ظل الحرب الروسية - الأوكرانية، وتصريحات مسؤولي السياسة النقدية، حيث أبدى مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي تأييدا لمزيد من قرارات زيادة الفائدة، فيما توقع المركزي الأمريكي تنفيذ ست زيادات إضافية للفائدة العام الجاري.



وأظهر رصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، أن إجمالي تداولات العام الجاري بنهاية الشهر الماضي 8.27 مليار ريال.



ويتزامن عودة التذبذب إلى تداولات سوق الدين مع ترقية البورصة لمؤشرات السندات التابعة لـ "فوتسي" و"آي إتش إس ماركت".



وكانت "آي إتش إس ماركت" المزود العالمي للمؤشرات، قد ضمت بنهاية كانون الثاني (يناير) 2022 ما لا يقل عن 74.5 مليار دولار من السندات والصكوك لمؤشر ايبوكس للسندات الحكومية.

وقال لـ "الاقتصادية" سيباستين مير من شركة "آي إتش إس ماركت" للخدمات المالية إن الشركة لا تستطيع التعليق على مقدار التدفقات المتوقعة للسوق السعودية، لكن المؤشر يتم استخدامه عبر عدد من المستثمرين الأوروبيين.



على صعيد آخر، أوشك المؤشر الرئيس التابع لـ "ايبوكس تداول للصكوك الحكومية" أن ينهي الربع الأول على تراجع بـ1.75 في المائة منذ بداية العام وذلك على الرغم من ارتفاع أسعار النفط. وجاء التراجع بسبب تسرب أثر ارتفاع عوائد الخزانة الأمريكية للسوق السعودية.



واستند رصد "الاقتصادية" إلى بيانات منصة "آي.إتش.إس ماركت" للخدمات المالية.



يذكر أن "آي.إتش.إس ماركت" واحدة من أشهر منصات التحليلات المالية التي يستعين بها المجتمع الاستثماري العالمي من أجل تقييم الأوراق المالية وبناء القرار الاستثماري.



وأسهم الارتفاع القياسي لعوائد الخزانة الأمريكية خلال بعض فترات العام الماضي في مفاجأة المتداولين في سوق الدين المحلية وسط رؤية بعض الصكوك الحكومية المدرجة تتداول دون قيمتها الاسمية.



وتتأثر عوائد الإصدارات الحكومية للسعودية بما يجري مع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، حيث إن هناك "علاقة عكسية" بين ارتفاع أسعار السندات وانخفاض العائد.



كما أسهم انخفاض أسعار أدوات الدين المحلية في جعل المستثمرين يتمسكون بأوراقهم المالية بدلا من بيعها دون قيمتها الاسمية والاستفادة من التوزيعات الدورية الثابتة ريثما تتحسن ظروف السوق.

وشهدت تداولات شباط (فبراير)، في أكبر أسواق الشرق الأوسط الحاضنة لإدراجات السندات الإسلامية، انخفاضا بمقدار 68 في المائة على أساس شهري وذلك مع مؤشرات أولية على عودة التذبذبات إلى أنشطة التداولات على الأوراق المالية التي تمنح توزيعات دورية.

