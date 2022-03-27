أسعار النفط تسجل مكاسب أسبوعية بنسبة 11.5%



حققت أسعار النفط بالأسواق العالمية أول ارتفاع أسبوعى لها منذ ثلاثة أسابيع، بنهاية جلسات التداول الجمعة، حيث ارتفع خام القياس العالمى برنت بمقدار 11.5 % وخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى" الأسبوع بمقدار 8.8%.



وسجلت أسعار النفط، 120.65دولار للبرميل، وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمى عند الإغلاق أمس الجمعة، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 113.90 دولار للبرميل.



وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن استغناء أوروبا عن مصادر الطاقة الروسية، سيعزز أمنها القومي وكذلك أمن الطاقة لديها، متابعا: "سنعمل مع الاتحاد الأوروبي على تسريع استغنائه عن النفط والغاز من روسيا".



وتابع بايدن، في كلمة له حسب قناة سكاي نيوز عربية: "العمل في شحنات الغاز الطبيعي المسال لأوروبا لن يتعارض مع الأهداف المناخية، ونحن بصدد التقليل من اعتماد أوروبا على النفط والغاز من روسيا".



وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، عن تدمير أكبر مخزن عسكري أوكراني للوقود بضربة صاروخية خارج العاصمة كييف.



وكانت المجر، رفضت اليوم الجمعة، دعوة أوكرانيا للسماح بعبور إمدادات الأسلحة عبر أراضيها وحظر النفط والغاز الروسي، فيما قال رئيس رومانيا، إن فرض عقوبات أوروبية على روسيا في مجال الطاقة أمر مستحيل.



وأعلنت روسيا فرض قيودا على حركة الأموال إلى الدول "غير الصديقة" ردا على تجميد جزء من الاحتياطيات.



وذكر نائب رئيس مجلس الأمن الروسى دميترى ميدفيديف، اليوم الجمعة، أن المحاولات الغربية للتأثير على السلطات الروسية عبر فرض العقوبات الاقتصادية "حمقاء وبلا أى معنى"، زاعمًا بأن تلك القيود الغربية ترمي إلى إثارة الشعب ضد حكومته، مضيفا في تصريحات لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية: أن محاولة تقييد رجال الأمن والشركات الروسية ورجال الأعمال من خلال العقوبات للتأثير على السلطات أمر لا معنى له على الإطلاق ولا يعدو سوى كونه مجرد غباء وحماقة.

