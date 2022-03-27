ارتفاع أرباح الشركات الصناعية في الصين 5%

الاقتصاد
بوابة الفجر
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ارتفعت أرباح كبرى الشركات الصناعية بالصين بنسبة 5% خلال أول شهرين من العام الجاري 2022، وفقا لبيانات رسمية صدرت اليوم الأحد.

وشهدت الشركات الصناعية التي لا تقل إيرادات أعمال كل منها عن 20 مليون يوان (14. 3 مليون دولار أمريكي)، ارتفاعا في أرباحها المجمعة إلى 1.16 تريليون يوان خلال تلك الفترة، حسب ما ذكرته الهيئة الوطنية للإحصاء.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن الهيئة أنه خلال شهري يناير وفبراير، ارتفعت إيرادات تلك الشركات بنسبة 13.9 % على أساس سنوي إلى 19.4تريليون يوان.

وفي نهاية فبراير، بلغ إجمالي أصول تلك الشركات 142 تريليون يوان، بزيادة بـ 10.4 % على أساس سنوي.

 

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