بيتكوين تربح 7.6 % في أسبوع



تراجع سعر عملة بيتكوين الرقمية المشفرة 0.5 في المائة منذ الساعة 5 من مساء الجمعة لتصل إلى 44283 دولارا في الساعة 10 من صباح أمس في نيويورك، وفقا لبيانات جمعتها وكالة "بلومبيرج" للأنباء.



وتقلبت أسعار بيتكوين بمتوسط 1.1 في المائة، حيث تم تداولها بين 44113 دولارا و44293 دولارا.

وانخفضت العملة المشفرة الأشهر 36 في المائة عن أعلى مستوى وصلت إليه في 10 تشرين الثاني (نوفمبر) عند 68992 دولارا.



وأضافت عملة بيتكوين 7.6 في المائة إلى قيمتها في الأسبوع الماضي وتراجعت 4.4 في المائة حتى الآن هذا العام.



يأتي ذلك في وقت يواجه فيه عديد من شركات العملات المشفرة خطر إغلاق عملياتها مع اتجاه دول الغرب إلى تشديد تعاملاتها بعد الأزمة الروسية الأوكرانية، والمخاوف بشأن اعتماد موسكو على العملات المشفرة في تعاملاتها المالية بعد العقوبات.



وتتعرض شركات عاملة في هذه العملات لإمكانية إغلاق أبوابها في بريطانيا في حال فشل تسجيلها لدى هيئة الرقابة المالية قبل الموعد النهائي الأسبوع المقبل.



وبدءا من 31 آذار (مارس) الجاري، يجب أن تكون الشركات التي تعمل في خدمات التشفير في بريطانيا مسجلة لدى هيئة الرقابة المالية، المكلفة بالإشراف على عمليات مكافحة شركات الأصول المشفرة لغسل الأموال.



وعلى الرغم من تمديد الموعد النهائي للشركات لتسجيل العام الماضي، إلا أن هيئة الرقابة المالية البريطانية أوحت بأن عديدا من شركات العملات المشفرة سحبت طلباتها، لأنها لا تلبي معايير مكافحة غسل الأموال المطلوبة.



ومع بقاء أيام قليلة حتى انقضاء الموعد النهائي الجديد، فإن مصير شركات العملات المشفرة - بما في ذلك شركة التقنيات المالية "ريفورت آند كوبر" التي تبلغ قيمتها 33 مليار دولار - مهدد بالخطر.

من جانب الشركات أعرب عديد منها عن إحباطه من التعامل مع هيئة الرقابة المالية البريطانية، وقال أحد المحامين الذين يقدمون المشورة لشركات العملات المشفرة بشأن طلباتهم "إن الجهة التنظيمية كانت بطيئة في الموافقة على الطلبات وغالبا ما كانت لا تستجيب"، وهو شعور رددته شخصيات أخرى في القطاع.



وأضاف المحامي - الذي طلب عدم الكشف هويته لـ "سي إن بي سي" الأمريكية - "بسبب الطبيعة الحساسة للمسألة، كانت عملية طلب التسجيل كارثة". وقالت هيئة الرقابة المالية البريطانية "إنها وافقت فقط على 33 طلبا لشركات التشفير حتى الآن، وإن أكثر من 80 في المائة من الشركات المتقدمة وقامت بتقييمها حتى الآن إما سحبت طلباتها أو تم رفضها".