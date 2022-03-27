الصين تخطط للإعلان عن سياسات جديدة لتوسيع قنوات التمويل

الاقتصاد
بوابة الفجر
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تعتزم الصين الإعلان عن سلسلة من الإجراءات لتوسيع قنوات التمويل للشركات الخاصة وفقا لبيان تم نشره على الموقع الالكتروني للجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية اليوم.

وتشمل السياسات قيد الإعداد إعطاء الأولوية لمبيعات السندات من قبل الشركات الخاصة في الصناعات الناشئة ذات التقنية العالية والاستراتيجية وإضافة شركات خاصة مؤهلة إلى قائمة جهات الإصدار الناضجة لتعزيز كفاءة التمويل وتشجيع السوق ومؤسسات السياسة على تقديم تعزيز الائتمان للشركات الخاصة حسب "بلومبيرج" اليوم. وتعهدت اللجنة أيضا بالاستمرار في السماح لسوق رأس المال بأن تضطلع بدور استباقي في دعم تنمية الشركات الخاصة.


 

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