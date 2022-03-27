أسامة إمام يشرح أهمية الذكاء الاصطناعي في أكبر ملتقى رياضي بإفريقيا والشرق الأوسط

شارك الدكتور أسامة إمام، عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي جامعة حلوان، في الملتقى الدولي الأول للاستثمار والصناعة الرياضية، بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ووعدد كبير من المسؤولين العرب والأفارقة والأوروبيين المتخصصين في مجال الاقتصاد الرياضي، بينهم فرينادو هيرو الأسباني، ومديرة تسويق ليفربول، ومدير تسويق ريال مدريد، وأليكسندر كارادزينتش مدير عام المشروع الرياضي في الاتحاد الصربي لكرة القدم، وعدد من الشركات الإسبانية المتخصصة في التصنيع والاستثمار والتسويق الرياضي، عدد من الشركات الإيطالية.

وتناول الدكتور "إمام"، في كلمته في الملتقى الذي انطلق يوم الجمعة الماضي، وتنتهي فعالياته اليوم الأحد، أهمية الذكاء الاصطناعي في الاقتصاد الرياضي.

ويتضمن الملتقى أربعة محاور مهمة، وهي:

تجربة إدارة الأندية الكبرى والاحتراف، والتسويق والحقوق التجارية، والاستثمار الرياضي والأندية الخاصة، والذكاء الاصطناعي في الرياضة والرقمنة.

وشهد الملتقى بعض الأنشطة منها نادي مصر الرقمي الافتراضي والمنصة الإلكترونية للاقتصاد الرياضي العربي والبوابة الإلكترونية في مصر للرياضة.

ويعد الملتقى الدولي الأول للاستثمار والصناعة الرياضية، أكبر منتدى من نوعه في الشرق الأوسط وإفريقيا، وشارك به مجموعة مرموقة من العلامات التجارية الرائدة في قطاع التسويق والاستثمار الرياضي من أكثر من 42 بلدًا عربية وأفريقية، وناقش الملتقى على مدار 3 أيام العديد من الموضوعات بغرض المساهمة في تطوير الاستثمار الرياضي، وإبراز فرص الاستثمار وتحويل الرياضة إلى صناعة تضاف إلى الدخل القومي، بالإضافة إلى توظيف الاستثمارات في مختلف القطاعات الرياضية لتلبية احتياجات الشباب.

جانب من أعمال الملتقى

جانب من أعمال الملتقى

جانب من أعمال الملتقى

جانب من أعمال الملتقى