"التموين": توريد أكثر من 5.7 مليون طن قصب سكر حتى الآن

الاقتصاد
بوابة الفجر
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أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن إجمالي قصب السكر المورد لشركة السكر للصناعات التكاملية خلال موسم التوريد الحالى بلغ 5.777 مليون طن قصب سكر، أنتجت نحو 610.887 ألف طن سكر حتى الآن.

ووجه وزير التموين ‏والتجارة الداخلية، الدكتور على المصيلحى شركة السكر والصناعات التكاملية بسرعة سداد ‏مستحقات الموردين.

تجدر الإشارة إلى أن موسم توريد قصب السكر بدأ منذ 28 ديسمبر الماضى، ويستمر حتى آخر أبريل، وتستهدف وزارة التموين والتجارة الداخلية توريد خلال موسم الحالى 8.1 مليون طن قصب لإنتاج 874.851 ألف طن سكر.

وقررت الوزارة رفع أسعار توريد قصب السكر خلال الموسم الحالى لتبلغ 810 جنيهات مقابل 720 جنيها فى الموسم الماضى.

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