موانيء البحر الأحمر تتداول 1468 طن بضائع عامة و346 شاحنة



شهدت موانئ البحر الأحمر، اليوم الأحد، تداول 1468 طن بضائع عامة ومتنوعة، و346 شاحنة، و37 سيارة.

وذكرت الهيئة العامة لموانيء البحر الأحمر - في بيان لها اليوم الأحد - أن حركة الصادرات شملت تداول 674 طن بضائع عامة ومتنوعة، و29 شاحنة وسيارة ملاكي، كما شملت حركة الواردات تداول 794 طن بضائع عامة ومتنوعة، و317 شاحنة، و36 سيارة ملاكي.

واستقبل ميناء سفاجا السفينة "بوسيدن اكسبريس" بحمولة 101 شاحنة و32 سيارة ملاكي، والسفينة "امل" بحمولة 92 شاحنة، كما استقبل ميناء نويبع السفينتين "سيناء" و"عمان"، وغادرته السفينتان "سيناء" وعمان"، حيث تم استقبال 124 شاحنة بحمولة 479 طن بضائع عامة و315 طن بضائع ترانزيت إلى ليبيا و4 سيارات ملاكي وتصدير 29 شاحنة بحمولة 674 طن بضائع عامة وسيارة ملاكي.