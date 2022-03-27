اليونان تعد خطة بديلة لضمان واردات كافية من الطاقة



تعكف الحكومة اليونانية، على إعداد خطة بديلة لضمان واردات كافية من الطاقة في حالة توقف روسيا عن إمداد اليونان بالغاز الطبيعي، في انتهاك للاتفاقية الموقعة بين شركة الغاز العامة اليونانية وجازبروم الروسية.

وذكرت صحيفة "كاثمريني" اليونانية، اليوم الأحد أن الخطة تشمل توسيع سعة محطة الغاز الطبيعي المسال في جزيرة ريفيثوسا، قبالة ساحل أتيكا، عن طريق ربط ناقل للغاز الطبيعي المسال بالجزيرة بشكل دائم.

ومن شأن هذا الأمر أن يضيف 100 ألف متر مكعب إلى الـ225 ألفا المتوافرة حاليا في الخزانات الثلاثة الموجودة في الجزيرة، وسيؤدي هذا إلى زيادة الاحتياطيات المتاحة من الغاز الطبيعي من أقل من شهر إلى ما يقرب من شهر ونصف.

وثمة إجراء آخر هو التفاوض على اتفاقية مع إيطاليا لتخزين الغاز الطبيعي المسال في شبكة خزاناتها الخاصة الأوسع نطاقا وتشير التقديرات إلى أنه يمكن تخزين ما يصل إلى 500 مليون متر مكعب هناك.