أوكرانيا تدعو إلى مقاطعة سلسلة متاجر فرنسية



دعا وزير الخارجية الأوكرانية الأحد إلى مقاطعة متاجر "أوشان" الفرنسية بعدما أعلنت المجموعة الفرنسية مواصلة نشاطاتها في روسيا معلّلة خيارها بضرورة دعم القوة الشرائية الروسية.

وكتب وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا على تويتر "على ما يبدو، إن الخسائر في الوظائف في روسيا أهمّ من الوفيات في أوكرانيا"، مضيفًا "إذا كانت أوشان تتجاهل الاطفال الاوكرانيين ال139 الذين قُتلوا هذا الشهر بسبب الغزو الروسي، فلنتجاهل أوشان وجميع منتجاتها"، داعيًا إلى "مقاطعة" متاجر "أوشان" و"لوروا ميرلان" و"ديكاتلون" التي تملكها جميعها مؤسسة "مولييز" العائلية.

أعلن رئيس ومدير مجموعة "أوشان" ايف كلود أن المجموعة قررت أن تبقى في روسيا رغم إمكان تسجيل خسائر للعام 2022.

وأوضح أن، في روسيا حيث تحقّق "أوشان" 10% من مبيعاتها العالمية، "نتمتّع بصفة البائع بأسعار مخفّضة، ونعتقد أننا سنساهم، في فترة التضخم المتزايد، في حماية القوة الشرائية للسكان"، مشيرًا إلى عدم رغبة المجموعة في حرمان موظفيها وظائفهم وزبائنها قوتهم اليومي.

وتابع "من السهل انتقادنا لكننا هنا ونواجه ونعمل من أجل السكان المدنيين"، مذكّرًا بأن "أوشان" أوقفت استثماراتها في روسيا وأن فروعها (232 متجرًا وأنشطة تجارة إلكترونية) تعمل هناك "في الاكتفاء الذاتي".