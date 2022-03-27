طريفة استخراج مستندات الأحوال المدنية بالتليفون

بدأت وزارة الداخلية بتطوير خدماتها لتصبح إلكترونية، من خلال الموقع الرسمي، وخاصة قطاع الأحوال المدنية، الذي أتاح للمواطنين إمكانية استخراج بطاقة الرقم القومي للمرة الأولى أو استخراج بدل تالف أو تجديدها، فضلا عن إصدار كافة الوثائق الكافة، وترجمتها إلى 17 لغة أجنبية معتمدة، من خلال الخطوط الساخنة للقطاع.

وللباحثين عن كيفية الاستفادة من خدمات قطاع الأحوال المدنية التابع لوزارة الداخلية تليفونيًا، يستعرضلكم متابعي موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور القليلة التالية، الخطوات والأرقام الساخنة التي حددها القطاع ومهمة كل خط، وفق تجربة عملية قامت بها الجريدة من خلال الاتصال بتلك الأرقام.

ترجمة الوثائق الرسمية

ويمكن للمواطنين الراغبين في استخراج وثائق رسمية بلغات أجنبية، الحصول عليها من خلال الاتصال على الرقم الساخن 15340 ويمكن من خلالها ترجمة الوثائق الحكومية ومنها القيد العائلي لـ 17 لغة مختلفة.

خدمات خاصة لذوى الهمم وكبار السن

كما خصص قطاع الأحوال المدنية، رقما ساخنا خاصا لتقديم الخدمات لذوي الهمم وأقارب الشهداء من الدرجة الأولي وكبار السن، وذلك لطلب استخراج بطاقة الرقم القومي أو استخراج بدل تالف أو تجديدها من خلال الاتصال على الرقم 15341.

الرقم الساخن لخدمات الاحوال المدنية للمواطنين

وخصص القطاع الرقم الساخن 16582 للمواطنين للحصول على الخدمات الآتية:

- طلب الحصول على بطاقة الرقم القومي أو الاستمارة.

- الحصول على وثائق المستندات للمتصل أو أحد أفراد الأسرة حتى الدرجة الثالثة.

- طلب إصدار بطاقة رقم قومي أول مرة لكبار السن وذوي الهمم فقط.

- الاستعلام عن حالة طلب سابق.

- معلومات عن الخدمات الجديدة التي قدمها القطاع.

- التحدث مع أحد ممثلي خدمة العملاء.

خطوات الحصول على خدمات قطاع الأحوال المدنية تليفونيًا

وحتى تتمكن من الحصول على خدمات قطاع الأحوال المدنية من خلال التليفون، عليك اتباع الآتي:

- الاتصال على الرقم الساخن التابع لقطاع الأحوال المدنية.

- سيكون على الهاتف رسالة مسجلة بالخدمات التي يقدمها القطاع

- اختيار رقم الخدمة المطلوبة

- سيطلب منك بعد ذلك ادخال الرقم القومي والتأكيد بالضغط على 1

- التحدث مع أحد ممثلي الخدمة لمعرفة تفاصيل الخدمة وتقديم طلب.

- ستحصل في النهاية على رقم الطلب، يمكن متابعة حالته فيما بعد.