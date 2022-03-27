تعرف على شروط تأشيرة العمرة للنساء من مصر 2022

اعتلت شروط تأشيرة العمرة للنساء من مصر 2022، محركات البحث العالمية جوجل، تزامنا مع قرب موسم العمرة، فالغالبية العظمى من السيدات يبحثن عن تفاصيل تلك المناسك التي تفصلنا عنها أيام، إذ إنّ الموعد الأخير لإتاحة التصاريح 31 مارس الجاري.

شروط تأشيرة العمرة للنساء من مصر 2022

وضعت وزارة الحج والعمرة، شروط حصول السيدات على تأشيرة العمرة ولا يحق لهن حجز تصريح لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق تطبيق «اعتمرنا»، حيث تقتصر الزيارة على الرجال فقط، فيما يمكن للنساء حجز تصريح لزيارة الروضة الشريفة في المسجد النبوي، وفقًا لصحيفة عكاظ السعودية.

وأوضحت الحج والعمرة، أن من بين الشروط التي يجب توافرها إصدار التصريح من تطبيق «اعتمرنا»، وأن تكون بيانات المستفيده محدثة في نظام «أبشر» مع اشتراط ظهور حالة «محصن» في تطبيق «توكلنا»، كما أنه لن يتم السماح بأداء العمرة للقادمين من خارج السعودية ممن أعمارهم أقل من 18 عاما.

وأشارت إلى أن المحصنين من كافة الفئات بجرعات اللقاحات المعتمدة في السعودية سيُسمح لهم بالبدء مباشرة بأداء العمرة دون الحاجة إلى تطبيق الحجر المؤسسي، وما دون ذلك سيتم الحجر لمدة 3 أيام، منوهة بأنه بعد مضي 48 ساعة من الحجر يتم تقديم شهادة فحص PCR سلبية، ليتوجهوا مباشرة للمناسك.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الحج والعمرة بالسعودية، أول أمس الجمعة، بالسماح للنساء أقل من 45 عاما والقادمين من خارج المملكة، بأداء فريضة الحج والعمرة دون محرم.

مواعيد الزحام في عمرة رمضان

وبحسب الصحيفة السعودية، فإن حجوزات مناسك العمرة أكدت أنه خلال شهر رمضان المبارك القادم سجل 13 يوما ازدحامًا مرتفعًا من وذلك بعد أن ظهرت المؤشرات لتلك الأيام باللون الأحمر، إذ اوضحت أيقونة الحجوزات في تطبيق «اعتمرنا» الإلكتروني أن الأيام الـ8 الأولى سجلت ازدحامًا مرتفعًا، علاوة على أيام الجمع طوال أيام الشهر، فيما أظهر التطبيق عدم إمكانية الحجز يوم الـ30 من رمضان.

وأوضحت «عكاظ» أن باقي أيام رمضان ما دون السابق ذكرها سجلت ازدحامًا خفيفًا ومتوسطًا حيث ظهرت باللونين الأخضر والأصفر، ما يعني وجود إمكانية للحجز لأداء العمرة.