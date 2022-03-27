أراضي عجمان تُقيّم 735 مكتبًا عقاريًا

أعلنت دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان انتهاء عملية تصنيف المكاتب العقارية في إطار الدورة الثالثة من مشروع التصنيف العقاري حيث أوكلت مهمة التقييم الميداني إلى 14 مختصًا قاموا بتقييم 735 مكتبًا عقاريًا في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر من العام2021.

وثمن سعادة المهندس عمر بن عمير المهيري مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري جهود فرق التقييم التي قامت بالإطلاع على أداء المكاتب العقارية المعنية والتدقيق على الأدلة المقدمة وذلك قبل مراجعتها واعتمادها بشكل نهائي والإعلان عنها رسميًا في الحفل الختامي المقرر إقامته خلال الربع الأول من العام الجاري.

وأكد أن الدائرة قد حرصت قبل الشروع في عملية التقييم الميداني على عرض وشرح المعايير لكافة المكاتب العقارية من خلال سلسلة من الورش التدريبية واللقاءات المباشرة من أجل رفع مستوى الوعي لديهم وإعطائهم الفرصة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة والاستعداد الجيد لخوض المنافسة.

وأوضح المهيري أن تقارير التقييم المبدئي أشارت إلى تحسن ملحوظ في أداء المكاتب العقارية مقارنة بالدورة التقييمية الماضية موضحا ان ذلك يدل على نجاح مشروع التصنيف العقاري وتحقيقه للأهداف المنشودة لا سيما المتعلقة بغرس وتعزيز ثقافة التميز لدى المكاتب العقارية والارتقاء بأدائها ليواكب وتيرة النمو المتسارع الذي يشهده القطاع العقاري في إمارة عجمان.

ومن جانبه قال ناصر المرزوقي مدير إدارة تنظيم العلاقات العقارية إن مشروع التصنيف العقاري يهدف إلى تصنيف المكاتب العقارية والمباني ضمن معايير صممت بعناية وفق أعلى المواصفات المتبعة في هذا المجال، مع التركيز على الالتزام باللوائح والقوانين والمسؤولية المجتمعية والمظاهر الجمالية في عجمان، وتوفير خدمات بجودة عالية وبمعايير عالمية تضاهي الدول المتقدمة على مستوى العالم.

وأشاد المرزوقي بتعاون المكاتب العقارية ودورهم الإيجابي في تسهيل عمل فرق التقييم الميداني وتزويدهم بالبيانات والأدلة اللازمة لاتمام مهامهم.