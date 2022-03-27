قمة "إنفستوبيا" للاستثمار في الإمارات تدخل "الميتافيرس"

أعلنت قمة "إنفستوبيا" للاستثمار التي أطلقتها حكومة الإمارات العربية المتحدة في سبتمبر 2021 بالشراكة مع مؤسسة القمة العالمية للحكومات أنها ستكون أول قمة اقتصادية يتم استضافتها في الفضاء الرقمي /ميتافيرس/.

وأشارت قمة "إنفستوبيا" للاستثمار إلى أن معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد سيقوم بعقد أول مؤتمر صحفي اقتصادي عبر الفضاء الرقمي /الميتافيرس/ خلال يوم القمة بحيث يتمكن الإعلاميون من دخول هذا العالم الافتراضي وطرح أسئلة على معاليه.

وقال معالي عبد الله بن طوق المري: "يسعدني أن أرى قمة إنفستوبيا في الفضاء الرقمي /الميتافيرس/ وأن أقوم بعقد أول مؤتمر صحفي اقتصادي عبر الفضاء الرقمي /الميتافيرس/..رؤية إنفستوبيا تتمحور حول اقتصاد المستقبل وتأتي تجربة الميتافيرس في ذات السياق حيث تثري نقاشات القمة حول التطورات التقنية في العالم وتأثيرها على الاقتصاد والاستثمار".

وتمثل قمة إنفستوبيا إحدى المبادرات الرئيسة ضمن "مشاريع الخمسين" التي أعلنتها حكومة الإمارات سبتمبر 2021 إذ تجمع قادة الحكومات والمنظمات غير الحكومية وممثلي القطاع الخاص والمصارف الاستثمارية والشركات العائلية وصناديق الاستثمار والمؤسسات الأكاديمية والبحثية ومكاتب الاستثمار من أنحاء العالم لإطلاق أفكار وتوفير الفرص وتمكين الاستثمارات في المستقبل.

وتشكل القمة العالمية للحكومات 2022 المنصة الجامعة لأكثر من 30 منظمة عالمية حيث تستضيف في نسختها الاستثنائية هذا العام أكثر من 4000 مشارك من كبار المسؤولين الحكوميين والخبراء وقادة القطاع الخاص لاستشراف مستقبل الحكومات ضمن أكثر من 110 جلسات رئيسية حوارية وتفاعلية يتحدث فيها أكثر من 500 من صانعي القرار وقادة الفكر والمتخصصين من مختلف القطاعات الحيوية.