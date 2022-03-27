توقعات بزيادة التضخم بشكل كبير في النمسا إلى نحو 7%

توقع أحدث تقرير صادر عن معهد البحوث والدراسات الاقتصادية النمساوي "WIFO"، زيادة متوسط معدل التضخم في النمسا، خلال العام الحالي، إلى أعلى مستوى تشهده النمسا منذ عام 1981، بواقع 5.8 %، قبل عودته إلى الانخفاض التدريجي على مدار العام كما توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.9 %.

وأشار التقرير، إلى ارتفاع مستوى التضخم على أساس شهري إلى نحو 7%، وبلوغ الذروة خلال شهري أبريل ومايو المقبلين، قبل انخفاض المعدل إلى نحو 5% بحلول نهاية العام الحالي.

وأوضح التقرير أن قطاع الخدمات سوف يقدم مساهمات كبيرة تدعم نمو الناتج المحلي الإجمالي، وتمثل الركيزة الأساسية للنمو الاقتصادي، لا سيما قطاع السياحة الذي يتمتع بإمكانيات عالية.