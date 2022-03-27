"غرفة الشارقة" تكرم عددًا من أعضاء مجالس الإدارة السابقين

الاقتصاد
بوابة الفجر
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كرم سعادة عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة عددا من رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الغرفة الذين تعاقبوا على خدمتها خلال الخمسين عاما الماضية تقديرا لخدماتهم وإسهاماتهم في مسيرة عمل الغرفة وذلك في إطار احتفالاتها باليوبيل الذهبي ومرور50 عاما على تأسيسها.

وسلّم سعادة عبد الله سلطان العويس المكرمين درع وشهادة اليوبيل الذهبي الحصرية لكل من معالي حميد بن ناصر العويس وعبدالرحمن بو خاطر وعلي مرزوق بن كامل وراشد بن علي ديماس السويدي ومحمود خير الله الحجي تثمينا لما قدموه خلال فترة عضويتهم.

وأكد سعادة عبد الله سلطان العويس فخر واعتزاز غرفة الشارقة بالجهود الدؤوبة لأعضاء المجلس ورسالتهم الفاعلة خلال فترة عضويتهم.

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