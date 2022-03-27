القنوات الناقلة لمباراة الإياب بين مصر والسنغال المؤهلة لكأس العالم 2022

يستضيف ملعب عبد الله واد بالعاصمة السنغالية داكار لقاء الإياب في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر، الثلاثاء المقبل الموافق 29 مارس.

وزادت عمليات البحث عبر المحرك العالمي جوجل حول القنوات الناقلة لمباراة مصر والسنغال بعد فوز المنتخب في المباراة الأولى الجمعة الماضية بهدف نظيف لمحمد صلاح.

القنوات الناقلة لمباراة مصر والسنغال

وسنستعرض لكم متابعي موقع الفجر الإلكتروني، في التقرير التالي، القنوات الناقلة لمباراة مصر والسنغال المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر، وهي على النحو التالي:-

ووفقًا لما هو معلن فإن الجمهور يمكنه متابعة مباريات منتخب مصر في تصفيات كأس العالم 2022 على قنوات أون تايم سبورت.

تردد أون سبورت 2022

وتضم باقة أون سبورت عددًا من القنوات، جاءت تردداتها كالتالي:

تردد قناة أون تايم سبورتس On Time Sports 1

القمر: نايل سات

الجودة: SD

تردد القناة: 10853.

الاستقطاب: أفقي H.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة أون تايم سبورتس On Time Sports 2

القمر: نايل سات.

الجودة: SD

التردد: 10853

معدل تصحيح الخطأ: 6/5.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

تردد أون تايم سبورت HD

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 10853.

معامل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

كما يستطيع الجمهور متابعة المباراة من خلال تردد القنوات الرياصية السعودية الناقلة لتصفيات كأس العالم 2022، وهى قناة ssc5 وترددها كالتالي:

تردد قناة ssc الرياضية السعودية

القمر الصناعي: عرب سات

التردد: 11747

معدل الترميز: 27500

معدل الاستقطاب: (V)

معامل الخطأ: 4/3

تردد قنوات ssc الرياضية

القمر: عرب سات.

التردد: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 3/4.

موعد سفر منتخب مصر للسنغال

وفي سياق متصل، يستعد المنتخب عصر اليوم الأحد السفر إلى العاصمة السنغالية داكار، على متن طائرة خاصة، استعدادًا لمواجهة المنتخب السنغالي ليحل ضيفا على الأخير في تمام الساعة السابعة مساء الثلاثاء المقبل، بعد أن استعان الجهاز الفني للمنتخب بقيادة البرتغالي كيروش، بالثنائي رامي ربيعة وعلي جبر، بعد حصول محمود حمدي الونش، على البطاقة الصفراء الثانية، وحرمانه من خوض المباراة المقبلة، وإصابة محمد عبدالمنعم خلال المباراة.