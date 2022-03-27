226 مليار جنيه حصيلة بيع الشهادات 18% حتى الأن

الاقتصاد
بوابة الفجر
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أعلن بنكا الأهلي المصرى وبنك مصر، ارتفاع حصيلة شهادات الإدخار ذات العائد المرتفع 18% والتي أطلقها البنكان عقب قرار البنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة 1%، حيث بلغت 226 مليار جنيه خلال أسبوع.

وقال محمد الإتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصرإن حصيلة مصرفه من بيع الشهادات 18% بلغت 74 مليار جنيه خلال أسبوع من طرحها من جديد حيث أعاد بنك مصر إصدار الوعاء الإدخاري الجديد شهادة "طلعت حرب".

من جانبه، قال يحيي أبوالفتوح - نائب رئيس البنك الأهلي في تصريحات له- إن حصيلة مصرفه من بيع شهادات ذات عائد 18% بلغت 152مليار جنيه خلال أسبوع من بداية طرحها، وذلك عقب قرار البنك المركزى المصرى رفع سعر الفائدة 1%.

وأشار إلى أن البنك قام بطرح شهادة تحت مسمي.الشهادة البلاتينية السنوية ذات العائد الشهري/ والبالغ 18% سنويا بداية من 1000 جنيه ومضاعفاتها.

وتصدر الشهادة تصدر للأفراد الطبيعيين أو القصر، كما يمكن الاقتراض بضمان الشهادة، بالإضافة إلى إمكانية إصدار بطاقات ائتمانية بضمانها، ويمكن استرداد الشهادة بعد مضى 6 شهور اعتبارا من يوم العمل التالي لتاريخ الشراء (تاريخ الإصدار).

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