مكاسب أسبوعية للذهب مع استمرار الصراع في أوكرانيا



حقق الذهب مكاسب أسبوعية للمرة الثالثة خلال أربعة أسابيع، إذ أدى عدم إحراز تقدم ملموس في محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا إلى ارتفاع سعر المعدن النفيس الذي يعتبر ملاذا آمنًا، على الرغم من ارتفاع عوائد السندات الأميركية على خلفية المخاوف من إجراءات تشديد السياسة النقدية التي أثرت على جاذبية السبائك.

وتراجع الذهب في ختام التعاملات بـ 0.23% إلى 1957.7 دولارًا للأونصة، ولكن المعدن الأصفر كان قد صعد خلال الأسبوع بنحو 1.7%.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الجمعة إن الأوكرانيين "بحاجة إلى تحقيق السلام" ووقف القصف الروسي الذي أجبر الملايين على الفرار إلى دول مثل بولندا.

ورفع الفدرالي الأميركي تكاليف الاقتراض بمقدار 25 نقطة أساس في 16 مارس آذار، ومنذ ذلك الحين أشار كبار صانعي السياسات في الفدرالي إلى نهج أكثر صرامة لتشديد السياسة النقدية هذا العام لمحاربة التضخم المتزايد.