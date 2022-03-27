صندوق النقد الدولي يوافق على برنامج بقيمة 45 مليار دولار للأرجنتين

الاقتصاد
بوابة الفجر
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قالت مصادر لرويترز إن مجلس إدارة صندوق النقد الدولي وافق على اتفاق جديد مع الأرجنتين بقيمة 45 مليار دولار، والذي يسمح بإدخال تعديلات وتغييرات فيما يخص ديون البلاد للصندوق.

وقال المصدر إن الاتفاق الذي تمت الموافقة عليه بالإجماع هو البرنامج 22 لصندوق النقد الدولي مع الأرجنتين ويأتي بعد أكثر من عام من المفاوضات، والذي يحل محل برنامج فاشل بقيمة 57 مليار دولار منذ 2018، والذي لا تزال الأرجنتين مدينة له بأكثر من 40 مليار دولار.

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