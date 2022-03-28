نجم المنتخب السابق يكشف الورقة الرابحة أمام السنغال

نصح هاني رمزي نجم منتخب مصر السابق، كارلوس كيروش مدرب الفراعنة بالدفع بأحمد السيد زيزو خلال مواجهة السنغال المقرر إقامتها الثلاثاء المقبل في إياب تصفيات المونديال.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة السنغال في إياب التصفيات المؤهلة لكأس العالم يوم الثلاثاء القادم في العاصمة داكار.

وأكد رمزي في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "أحمد السيد زيزو لديه ثقة مميزة في إمكانياته وشخصية قوية في الملعب، وأعتقد أن زيزو ورقة رابحة مميزة بالنسبة لكيروش في مباراة السنغال الثلاثاء".

وتابع: "لا بد من الاستعانة بأحمد السيد زيزو والاستفادة منه خلال مواجهة العودة وذلك نظرًا لما يتوفر عليه من مقومات قادرة على مساعدة المنتخب في تسجيل أهداف".