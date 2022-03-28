نجم المنتخب السابق يكشف الورقة الرابحة أمام السنغال

منتخب مصر
منتخب مصر
Advertisements

 

نصح هاني رمزي نجم منتخب مصر السابق، كارلوس كيروش مدرب الفراعنة بالدفع بأحمد السيد زيزو خلال مواجهة السنغال المقرر إقامتها الثلاثاء المقبل في إياب تصفيات المونديال.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة السنغال في إياب التصفيات المؤهلة لكأس العالم يوم الثلاثاء القادم في العاصمة داكار.

وأكد رمزي في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "أحمد السيد زيزو لديه ثقة مميزة في إمكانياته وشخصية قوية في الملعب، وأعتقد أن زيزو ورقة رابحة مميزة بالنسبة لكيروش في مباراة السنغال الثلاثاء".

وتابع: "لا بد من الاستعانة بأحمد السيد زيزو والاستفادة منه خلال مواجهة العودة وذلك نظرًا لما يتوفر عليه من مقومات قادرة على مساعدة المنتخب في تسجيل أهداف".

زيزو هاني رمزي كيروش منتخب مصر السنغال
ads
Advertisements

الأكثر قراءة

عاجل.. حقيقة غياب صلاح عن مواجهة الإياب أمام السنغال بداعي الإصابة

عاجل.. ارتفاع عدد المصابين في حادث الطريق الدائري لـ 10 أشخاص

عاجل.. كوتينيو يحسم مصيره النهائي مع برشلونة

عاجل.. آرسنال يحدد بديل أوباميانج من البريميرليج

الزمالك يكثف مفاوضاته لضم ثنائي الأهلي السابق

دافئ نهارا.. تعرف على تفاصيل طقس اليوم الاثنين ودرجات الحرارة

نجم الزمالك السابق: هذا اللاعب أخطر من ماني في السنغال

برشلونة يتوصل لإتفاق مع حاوي الدوري الانجليزي