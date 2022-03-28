دافئ نهارا.. تعرف على تفاصيل طقس اليوم الاثنين ودرجات الحرارة

يشهد طقس اليوم الاثنين، ارتفاع فى درجات الحرارة ليسود طقس دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، معتدل على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية يكون الطقس مائل للحرارة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، مائل للحرارة على شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم يشهد شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة، ونشاط رياح على كافة الأنحاء.



وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة على محافظات الجمهورية في التالي:



درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 12 والعظمى 23

درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 12 والعظمى 21

درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 12 والعظمى 19

درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 09 والعظمى 19

درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 13 والعظمى 20

درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 11 والعظمى 23

درجات الحرارة فى شمال سيناء الصغرى 10 والعظمى 20

درجات الحرارة فى كاترين الصغرى 04 والعظمى 16

درجات الحرارة فى جنوب سيناء الصغرى 14 والعظمى 22

درجات الحرارة فى البحر الأحمر الصغرى 14 والعظمى 26

درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 10 والعظمى 24

درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 09 والعظمى 25

درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 09 والعظمى 26

درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 09 والعظمى 26

درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 09 والعظمى 27

درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 12 والعظمى 33

درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 11 والعظمى 32

درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 13 والعظمى 30