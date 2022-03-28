أسعار الذهب اليوم في مصر اليوم الاثنين 28-3-2022

استقرت أسعار الذهب اليوم في مصر، مع عودة التداول للبورصة العالمية، صباح الإثنين، 28 مارس 2022، وجاءت أسلعار على النحو التالي:

سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين:



سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 1115 جنيها،.

سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 976 جنيها.

سعر الذهب عيار 18 نحو 836 جنيها.

سجل سعر جنيه الذهب في مصر اليوم الاثنين 7808 جنيها

وعالميا انخفض سعر الذهب في المعاملات المباشرة اليوم، بنسبة 0.14% وتم التداول على 1955.29 دولارا للأوقية، بينما تراجع سعر الذهب ففى العقود الآجلة بنسبة 0.02% وتد التداول على 1955.15 دولارا للأوقية.