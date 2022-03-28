أسعار العملات الأجنبية اليوم الاثنين 28-3-2022 بالبنوك

الاقتصاد
بوابة الفجر
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استقرت أسعار العملات الأجنبية اليوم الاثنين 28-3-2022 بالبنوك العاملة في مصر أمام الجنيه المصري،، حيث استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري عند سعر 18.28 جنيه للشراء، و18.38 جنيه للبيع، ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:

سعر الدولار اليوم
استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى عند سعر 18.28 جنيه للشراء، و18.38 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر اليورو الأوروبى اليوم
ثبت سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى، عند 20.04 للشراء، 20.24 جنيه للبيع، وذلك وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.
 

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم
استقر سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى عند 24.05 جنيه للشراء، 24.28 جنيه للبيع، وذلك وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

 

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