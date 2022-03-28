أسعار الأسمنت اليوم الاثنين 28-3-2022 في الأسواق



استقرت أسعار الأسمنت اليوم الاثنين 28-3-2022 في السوق المحلية وذلك بعد ارتفاعها بشكل كبير متأثرة بسعر الدولار مقابل الجنيه، وبقرار البنك المركزي برفع الفائدة بنسبة 1%، وتحرير سعر صرف الدولار، حيث وصل سعر طن الأسمنت إلى 1950 جنيها للمستهلك.

أسعار الأسمنت اليوم

سعر طن الأسمنت بورتلاندي لأرض المصنع بنحو 1700 جنيه للطن، فيما سجل أقصى سعر للمستهلك نحو 1950 جنيها.

وجاء سعر أسمنت المقاوم المعبأ في أقصى سعر له من أرض المصنع بنحو 1900 جنيه للطن، ليبلغ أقصى سعر للمستهلك نحو 2150 جنيها.

وسجل سعر طن أسمنت «لافارج» في السوق نحو 1695 جنيها للبيع من أرض المصنع، ونحو 1800 جنيه للمستهلك.

وقال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، إن خفض قيمة الجنيه أثر سلبًا على أسعار مواد البناء وعمل على زيادة الأسعار في السوق المحلية.