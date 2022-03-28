أسعار الحديد اليوم الاثنين 28-3- 2022 في الأسواق

شهدت أسعار الحديد استقرارًا اليوم الاثنين 28مارس 2022 في الشركات المصرية، وجاءت الأسعار كما يلي:

أسعار الحديد اليوم

سعر طن حديد عز 19000 جنيه للطن

سعر طن حديد بشاي 19000 جنيه للطن

سعر طن حديد المصريين 18650 جنيها للطن

سعر طن حديد العشري 18600 جنيه للطن

سعر طن حديد المراكبي 18350 جنيها للطن

سعر طن الجبس اليوم

سعر الجبس يتراوح ما بين 700 - 860 جنيها للطن للمستهلك.

سعر متر الرمل

سعر متر الرمل نحو 160 جنيها

سعر متر الزلط اليوم

سعر متر الزلط يتراوح ما بين 185 - 195 جنيها

سعر الطوب اليوم

سعر طوب مفرغ اسمنتي مصنوع من الأسمنت مقاس 40×20×20 بسعر 4746 جنيها

سعر طوب مفرغ أسمنتي مقاس 40×20×12 بسعر 3729 جنيها

سعر طوب مثقب طفلي مقاس 25×12×13 بسعر 918 جنيها

سعر طوب مثقب طفلي مقاس 25×12×6.5 بسعر 495 جنيها

سعر طوب مصمت أسمنتي مقاس 25×12.5×6 بسعر 630 جنيها

سعر طوب رملي خفيف مقاس 60×20×20 بسعر 550 جنيها

سعر طوب وردي رملي مقاس 25×12×6 بسعر 839 جنيها