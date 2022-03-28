اليوم.. مصر تطرح سندات خزانة بقيمة 14.25 مليار جنيه



يطرح البنك المركزي المصري، اليوم الاثنين، سندات خزانة بقيمة 14.25مليار جنيه، بالتنسيق مع وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة.

وأضاف المركزي عبر موقعه الإلكتروني، أن قيمة الطرح الأول تبلغ 2 مليار جنيه لأجل 3 سنوات بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني 750 مليون جنيه لأجل 7 سنوات.

فيما تبلغ قيمة الطرح الثالث 11.5 مليار جنيه لآجل عام ونصف.

وتستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين له.

وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري نوفمبر 2020، خفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 50 نقطة أساس؛ ليصل إلى 8.25 بالمائة و9.25 بالمائة و8.75 بالمائة، على الترتيب.

وفي 21 مارس، أعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماع استثنائي، رفع معدل الفائدة بواقع 100 نقطة أساس.

وأوضح البنك المركزي، أنه تقرر رفع معدل الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 9.25 و10.25 و9.75 بالمائة على الترتيب، وكذلك تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9.75 بالمائة.